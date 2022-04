Witterungsbedingte Spielabsagen

Foto: RZ

Das kommt nicht überraschend: Die winterlichen Bedingungen sorgen für zahlreiche Absagen von Fußballspielen, die an diesem Samstag hätten stattfinden sollen.

Samstag, 02. April 2022

Alex Vogt

23 Sekunden Lesedauer



Witterungsbedingt sind unter anderem die beiden Verbandsliga-​Spiele zwischen dem TSV Essingen und dem FC Wangen sowie der SKV Rutesheim und dem 1. FC Normannia Gmünd abgesagt worden.Auch in Waldstetten kann an diesem Samstag nicht gespielt werden, weshalb sowohl die Landesliga-​Partie TSGV Waldstetten gegen TSV Buch als auch die A-​Liga-​Begegnung TSGV Waldstetten II gegen FC Schechingen ausfallen.Bereits am Freitag wurden aufgrund der Witterung alle Jugendspiele im Bezirk Ostwürttemberg an diesem Wochenende abgesetzt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



312 Aufrufe

94 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen