Villa Hirzel: Kernsaniertes Restaurant öffnet am Samstag

Wer die „neue“ Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd betritt, dürfte nahezu sprachlos sein: Nach 14-​monatiger Kernsanierung zeigt sich das Restaurant in ganz neuem Design und vollkommen verändert.

Mittwoch, 20. April 2022

Benjamin Richter

Moderner Look trifft Jugendstil – und im Background sorgt der neue Küchenchef Janis Hofmann für qualitativ beste regionale Küche mit Einflüssen aus allen anderen Küchen der Welt. Eröffnung ist am Samstag, 23. April, um 17 Uhr. Reservierungen sind möglich unter 07171 – 877390 oder per E-​Mail an rezeption@​villa-​hirzel.​de.

Der Schock war groß, damals im Januar 2021. Inhaber Sridevan Sriskandarajah blickt zurück: „Es war unvorstellbar. Durch den Schwelbrand hatte sich bereits der ganze Gastraum unseres Restaurants mit Rauch gefüllt.“ Die gesamte Villa Hirzel mit Ausnahme des nicht betroffenen runden Salons musste komplett entkernt und saniert werden.

Heute zeigt sich die Villa Hirzel in ganz neuem Design. Architektin und Handwerker haben ganze Arbeit geleistet. Top modern zeigt sich das Restaurant, verpackt in spielerischem Charme. „Wir freuen uns auf unsere ersten Gäste“, sagt der neue Küchenchef Janis Hofmann.





Schwäbische Küche mit Niveau — welche Gerichte sich hinter diesem Versprechen des Teams der Villa Hirzel verbergen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. April.



