TSV Alfdorf/​Lorch: Wochenende der Wahrheit

Foto: Astavi

Gegen den SV Leonberg/​Eltingen (Samstag/​20 Uhr) und die SG Schozach/​Bottwartal (Sonntag/​15 Uhr) bestreitet der Handball-​Württembergligist TSV Alfdorf/​Lorch an diesem Wochenende gleich zwei Heimspiele in Alfdorf.

Donnerstag, 21. April 2022

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Mit zwei wichtigen Spielen um den Verbleib in der Württembergliga steht den Handballern des TSV Alfdorf/​Lorch ein eminent wichtiges Wochenende ins Haus. Es geht zum einen gegen die Mannschaft des SV Leonberg/​Eltingen und damit ein Team aus dem vorderen Feld der Tabelle. Und zum anderen gegen die SG Schozach/​Bottwartal, die sich in derselben prekären Lage befindet wie der TSV. Alfdorf/​Lorch ist in beiden Spielen der Gastgeber im Alfdorfer Sportzentrum.







Mehr über die hochinteressante Konstellation im Abstiegskampf der Handball-​Württembergliga, lesen Sie im Vorbericht von Klaus Hinderer in der Rems-​Zeitung vom 22. April.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



211 Aufrufe

122 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen