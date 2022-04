Ausflugstipp: Auf Mögglinger Höhenweg den Römern auf der Spur

Foto: Christian Frumolt

Auf dem Mögglinger Höhenweg wandern Besucher an Überresten des römischen Imperiums und dem neuen Aussichtsturm am Grubenholz vorbei.

Samstag, 30. April 2022

Benjamin Richter

Start des 13-​Kilometer-​Rundweges ist am Bahnhof in Mögglingen. Die Strecke führt vorbei an der Barnberg-​Kapelle zum Limes-​Informationspfad im Grubenholz. Hier erfahren die Wanderer alles, was links und rechts des Weges seit Jahrtausenden an das einstige römische Imperium erinnert.

Weiter geht es in Richtung des neuen Aussichtsturmes am Grubenholz. Dieser gewährt eine tolle Fernsicht. Die drei Gollenhofweiher warten danach darauf, erkundet zu werden, bevor die Tour zurück zum Ausgangspunkt führt. Um dem Weg zu folgen, können sich Ortsunkundige an dem Markierungszeichen M01 orientieren.





Der Mögglinger Höhenweg ist hier zu finden, und auch auf komoot wird der Geheimtipp erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.

