FCN bleibt auswärts eine Macht: 1:0-Sieg in Pfullingen

Foto: Zimmermann

Der FC Normannia Gmünd setzt seine Auswärtsserie in der Fußball-​Verbandsliga fort. Seit nunmehr neun Spielen auswärts ungeschlagen, nehmen die Normannen auch aus Pfullingen beim 1:0 alle drei Punkte mit an die Rems.

Sonntag, 01. Mai 2022

Benjamin Richter

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Die Normannen mussten sich also erneut mit zwei Abwehrketten abmühen und Geduld bewahren. Aber gleichzeitig auch in der Defensive hellwach sein, um nicht von einem Konter überrascht zu werden. Schlussendlich war es ein Freistoß von Alexander Aschauer aus rund 22 Metern, der zum 0:1 einschlug. In der 82. Minute wurde es hektisch, die Pfullinger forderten einen Strafstoß gegen Gmünd, aber an Schiedsrichter Rico Neidinger prallten die heftigen Verbalattacken der VfL-​Spieler und Verantwortlichen mit den Zuschauern im Rücken ab. So endete das Spiel mit einem 1:0-Erfolg der Gmünder.





Den ausführlichen Spielbericht von Claus-​Jörg Krischke lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 2. Mai.



Nimmt man nur die Auswärtsspiele, sind es nunmehr elf Partien, in denen die Normannen nicht verloren haben. Aber diese Erfolgsserie hat auch eine Schattenseite, denn zum dritten Mal in Folge mussten die Schützlinge von Trainer Zlatko Blaskic gegen zwei kompakte Abwehrreihen anlaufen und viel Geduld beweisen. Auch Pfullingens Trainer Daniel Güney, der in der Saison 19/​20 noch Trainer der U 19 des VfR Aalen war, hatte sich entschieden, mit einer Fünferkette aufzulaufen und davor eine Viererkette zu postieren, um die Offensive der Gmünder zu entschärfen. Lediglich Roman Schubmann wartete an der Mittellinie, um dann mit schnellem Antritt die Abwehr der Normannia zu überlaufen oder den Ball abzusichern.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



164 Aufrufe

243 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen