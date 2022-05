TV Wetzgau: Spitzenduell in Cottbus

Foto: Astavi

Der nächste schwere Auswärtswettkampf nach dem 35:26-Sieg bei der TG Saar steht den Bundesliga-​Kunstturnern aus Schwäbisch Gmünd an diesem Samstag bevor. Der TV Wetzgau reist zum Spitzenduell beim ebenfalls noch ungeschlagenen SC Cottbus.

Donnerstag, 19. Mai 2022

Alex Vogt

Auf was es in diesem Wettkampf laut TVW-​Trainer Paul Schneider besonders ankommen wird und welche Turner für den TV Wetzgau an die Geräte gehen werden, lesen Sie im Vorbericht des TV Wetzgau in der Rems-​Zeitung vom 20. Mai.



Es ist ein Duell, das es seit jeher in sich hat: SC Cottbus gegen den TV Wetzgau. Einst kamen mehrere gute Turner aus der Talentschmiede des SC nach Schwäbisch Gmünd und gingen hier ihren (Lebens)-Weg. Am Samstag steht vor allem der sportliche Vergleich an erster Stelle. Der Spitzenreiter und der Tabellenzweite treffen direkt aufeinander – eine weiße Weste wird einen Grauschleier bekommen. Der Sieger macht indes einen Riesenschritt in Richtung Finale. Beginn ist am Samstag um 15.30 Uhr.

