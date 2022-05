Carina Vogt: Eine Karriere in Bildern

Fotos: picture alliance /​dpa | Michael Kappeler; picture alliance/​dpa | Daniel Karmann; Eduard Kessler

Die Waldstetter Olympiasiegerin Carina Vogt hat am Freitag ihre Skisprung-​Karriere beendet. Nach ihrem Sieg in Sotschi 2014 und dem Weltmeistertitel im Folgejahr feierten ungezählte Menschen die Ausnahme-​Athletin auf dem Gmünder Marktplatz und in ihrer Heimatstadt Waldstetten. Eine Bildergalerie.

Freitag, 20. Mai 2022

Benjamin Richter

23 Sekunden Lesedauer



In unserer Rückschau ist Carina Vogt mit der gewonnenen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi sowie bei einem ihrer letzten Sprünge bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf zu sehen. Mit den großen Feiern in Waldstetten und auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd verbinden sich noch heute für viele Carina-​Fans in der Region schöne Erinnerungen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



286 Aufrufe

95 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen