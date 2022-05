Afrika: Heubach will mit Ausbildungspartnerschaften helfen

Foto: Hilfe für Togo e.V.

Bürgermeister Dr. Joy Alemazung organisiert gemeinsam mit Firmen aus Heubach einen internationalen Austausch und will die Schaffung von Ausbildungs– und Arbeitsplätzen im Senegal fördern. Junge Menschen, so sagt er, sollen dort eine Perspektive haben. Zum Afrika-​Fest kommen Minister aus dem Senegal und Entwicklungshilfe-​Spezialisten vom Bundesministerium in die Stadt unterm Rosenstein.

Dienstag, 24. Mai 2022

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Schon während seines Wahlkampfs hat Bürgermeister Dr. Joy Alemazung angekündigt, dass er eine verstärkte Entwicklungshilfe auf kommunaler Ebene für sehr wichtig hält. Er hat auch enge Kontakte zum Waldstetter Verein Hilfe für Togo e.V., der seit Jahren ein Berufsausbildungszentrum nach deutschem Vorbild in Westafrika erfolgreich betreibt.







Lesen Sie mehr über das, was dem aus Kamerun in Afrika stammenden Heubacher Bürgermeister vorschwebt und welche Motive ihn dazu antreiben!



Das Afrika-​Fest hat in Heubach schon Tradition; und mit Anderamboukane pflegt die Stadt unterm Rosenstein seit vielen Jahren eine (mittlerweile durch den Krieg in Mali massiv eingeschränkte) kommunale Partnerschaft mit einer Stadt in Afrika. Dieses interkontinentale Engagement soll deutlich verstärkt werden.

319 Aufrufe

160 Wörter

2 Stunden Online



