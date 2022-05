Fußball-​Bezirkspokal: Beide Endspiele in Dorfmerkingen

Roland Wagner, Bezirks– und Pokalspielleiter des Fußballbezirks Ostwürttemberg, hat an diesem Dienstag mitgeteilt, dass die beiden Finalspiele der Damen und Herren um den Bezirkspokal am 26. Mai in Dorfmerkingen stattfinden werden.

Dienstag, 03. Mai 2022

Alex Vogt

„Nachdem jetzt alle Finalisten im Bezirkspokal der Frauen und Herren feststehen, wurde der Endspielort unserer beiden Bezirkspokalendspiele am Donnerstag, 26. Mai (Christ Himmelfahrt), nach Dorfmerkingen vergeben“, gibt Roland Wagner bekannt. „Hiermit möchten wir auch das 100-​jährige Vereinsjubiläum der Sportfreunde Dorfmerkingen würdigen“, fügt er hinzu.Bei den Frauen stehen sich im Finale der FC Härtsfeld und der FC Stern Mögglingen gegenüber. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr. Im Anschluss folgt dann um 16.30 Uhr das Bezirkspokalfinale der Herren zwischen dem TV Weiler und TV Neuler.

