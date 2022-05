Kidical Mass 2022: Gmünd ist dabei

Foto: fleisa

„Kinder auf’s Rad“ — Unter diesem Motto findet am kommenden Samstag zum zweiten Mal die Kidical Mass in Schwäbisch Gmünd statt. Die Fahrrad-​Demo lenkt den Fokus auf die jungen Radler.

Freitag, 06. Mai 2022

Sarah Fleischer

„Letztes Jahr waren es rund 200 Teilnehmer“, erinnert sich Brigit Schmidt von der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings. 2022 rechne man mit einer ähnlich hohen Teilnehmerzahl.

Bevor um 14 Uhr die eigentliche Demo los geht, gibt es ab 13 Uhr an der EULE hinterm Bahnhof die Möglichkeit für eine kostenlose Fahrradinspektion oder –reparatur von Jürgen Greiner vom Bike Treff. Die Route verläuft von der EULE rund um die Altstadt zum Johannisplatz. Dort warten zahlreiche Stände, unter anderem vom ADFC, BUND, dem Unverpackt-​Laden, Fahrrad-​Schmidt sowie eine Beratung für sicheres Radfahren von der Jugendverkehrsschule. Für die teilnehmenden Kinder gibt es außerdem kleine Geschenke.





Der Stadtjugendring Schwäbisch Gmünd e.V. organisiert am kommenden Samstag zum zweiten Mal eine Fahrrad-​Demo speziell für junge Radfahrende. Die Kidical Mass, entstanden in Köln, findet dieses Jahr wieder in rund 200 Städten in ganz Deutschland statt.

