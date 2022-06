Sommer, Sonne, Freibad: Was kosten Eintritt, Pommes und Co.?

Foto: RZ

Es wird heiß am Wochenende. Wie wäre es also mit etwas Abkühlung im Freibad? Die wichtigsten Infos zu den Freibädern in Schwäbisch Gmünd, Bettringen, Waldstetten, Schechingen und Heubach haben wir für Sie zusammengefasst.

Freitag, 17. Juni 2022

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Was der Eintritt und die Freibad-​Pommes kosten, erfahren Sie mit einem Klick auf das Bild. Übrigens: Im Bud-​Spencer-​Bad hat sich inzwischen etwas getan. Die Cafeteria hat mittlerweile einen neuen Pächter ( Mathias Pulvermüller neuer Pächter im Bud-​Spencer-​Bad ). Also gibt’s auch dort wieder kühle Getränke und Snacks.

