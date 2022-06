Schwimmverein Gmünd: DM-​Bronze für Damen-​Staffel

Mit der besten Leistung einer Frauenmannschaft seit Gründung des Schwimmvereins Gmünd im Jahr 1902 haben sich Paula Fuchs, Dana Akhmedova, Marie Fuchs und Ida Schneider bei der Deutschen Meisterschaft über 4x100 Meter Lagen den dritten Platz gesichert.

„Mit einer nie vorstellbaren Leistungssteigerung haben die Mädels die beste Mannschaftsleistung bei den Frauen seit der Gründung unseres Schwimmvereins im Jahr 1902 erbracht“, jubelte der SVG-​Vorsitzende Roland Wendel. „Ich bin grenzenlos stolz auf die Mädels“, funkte SVG-​Trainer Björn Koch aus Berlin.







Paula Fuchs, Dana Akhmedova, Marie Fuchs und Ida Schneider haben an diesem Donnerstag um exakt 13.05 Uhr Gmünder Sportgeschichte geschrieben: Die vier jungen Frauen gewannen über 4x100 Meter Lagen bei den 133. Deutschen Schwimm-​Meisterschaften im Rahmen der „Finals 2022“ im Schwimm– und Sprungbad des Europasportparks in Berlin in der württembergischen Rekordzeit von 4:16,16 Minuten hinter dem SV Nikar Heidelberg (4:11,89) und der SG Essen (4:16,05) die Bronzemedaille.

