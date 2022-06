Gmünd feiert: Stadtfest 2022

Archiv-​Foto: gbr

Kommendes Wochenende ist es wieder soweit – dann verwandelt sich die Gmünder Innenstadt beim Stadtfest in eine Partymeile. Die Verantwortlichen hoffen auf gutes Wetter und viele Gäste.

Samstag, 04. Juni 2022

Sarah Fleischer

50 Sekunden Lesedauer



Am 10. und 11. Juni wird von Essen, Getränken, Musik bis Unterhaltung beim Stadtfest alles geboten. 45 Vereine und Organisationen bewirten bis 0.30 Uhr auf dem altbekannten Stadtfest-​Gebiet die Gäste, zusätzlich gibt es Live-​Musik und DJs bis Mitternacht. Tagsüber gibt es auch Tanzvorführungen und auf dem Mühlbergle Kinderprogramm vom Stadtjugendring und dem Esperanza. „Wir wollen möglichst alle Musikrichtungen abdecken und allen Altersstufen was bieten“, so Robert Frank von der Tourismus und Marketing GmbH.

Los geht es am Freitag um 18.45 Uhr mit dem traditionellen Metzgersritt und dem Fassanstich. Auch am Samstag ist ganztägiges Programm vorgesehen, angefangen mit dem 40er-​Umzug des AGV 1982.

Wie jedes Jahr gelte neben dem Schnapserlass auch wieder ein Verbot für mitgebrachten Alkohol, Glasflaschen und Dosen, so Frank. So sollen Verletzungen und Müll vermieden werden. Die Polizei und das Ordnungsamt seien wieder mit Fußstreifen unterwegs — maßgebliche Unterstützung, wie Frank betont.

Was der Schnapserlass genau ist und wie die müden Feiernden nachts noch nach Hause kommen, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung, auch erhältlich am iKiosk