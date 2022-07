TSB Gmünd: Sommerfest mit Djibril M’Bengue und Max Häfner

Fotos: Astavi

Vor acht Jahren sind sie mit dem TSB Gmünd gemeinsam in die Oberliga aufgestiegen, künftig sind sie Gegenspieler in der Handball-​Bundesliga. Max Häfner (TVB Stuttgart) und Djibril M’Bengue (Bergischer HC) nahmen sich beim TSB-​Sommerfest Zeit für ihre alten Weggefährten — und um die jungen Fans mit Autogrammen und Fotos zu erfreuen.

Montag, 11. Juli 2022

Alex Vogt

Der 29. Mai 2014 war allgegenwärtig beim großen TSB-​Sommerfest. Es ist der Tag, an dem die Gmünder Handballer erstmals in ihrer Geschichte in die Baden-​Württemberg-​Oberliga aufgestiegen sind.



In der „stärksten Liga der Welt“ trifft Max Häfner künftig auf seinen ehemaligen TSB-​Mitspieler Djibril M’Bengue. Künftig läuft M’Bengue für den Bundesliga-​Zehnten Bergischer HC auf, seine Wurzeln hat er dennoch nicht vergessen: „Es war superschön, nach dieser langen Zeit alle einmal wiederzusehen. Überhaupt ist es schön zu sehen, dass es beim TSB vorangeht und der Verein immer noch so gut wahrgenommen wird. So viele Kinder sind hier handballbegeistert. Das ist die Basis für alles.“





Stilecht im Aufstiegsshirt von 2014 ist Max Häfner in die Gmünder Großsporthalle gekommen. „Das musste ich einfach aufheben, so wie auch alle alten Trikots“, sagte der Spielmacher des TVB Stuttgart lächelnd.

