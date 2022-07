Aleksa Djokic verlässt TSV Alfdorf/​Lorch

Nach einem einjährigen Intermezzo beim TSV Alfdorf/​Lorch kehrt Aleksa Djokic in die Handball-​Oberliga zurück. Der 26-​jährige Serbe hat sich dem TV Plochingen angeschlossen.

Mittwoch, 13. Juli 2022

Alex Vogt

Trotz des TSV-​Abstiegs zählte Djokic mit 188/​63 Saisontreffern zu den besten Akteuren der Württembergliga. „Leider hat es in Alfdorf nicht so gepasst, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, in meinem jungen Alter in die 6. Liga zu gehen“, erklärt er.



Mit den Plochingern hatte sich der Linksaußen zunächst auf einen Vertrag für die 3. Liga geeinigt, ehe den TVP am letzten Spieltag noch der Abstieg ereilte. In der neuen Runde kommt es für Djokic zum Wiedersehen mit seinen beiden früheren Vereinen TSB Gmünd und TSV Heiningen. Ein weiterer Vorteil: Wohnhaft in Heiningen, beträgt seine Fahrtzeit zur Halle in Plochingen künftig nur noch 15 Minuten.

