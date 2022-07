Fußball: Die neuen Spielpläne stehen fest

Der Fußballbezirk Ostwürttemberg hat die Spielpläne für die Saison 2022/​23 von der Bezirksliga bis hinab in die Kreisligen B online auf fuss​ball​.de veröffentlicht. In der Bezirksliga starten der FC Germania Bargau und der TV Straßdorf jeweils mit einem Heimspiel.

Dienstag, 19. Juli 2022

Die vier Ligen im Fußballbezirk Ostwürttemberg mit Mannschaften aus dem Raum Schwäbisch Gmünd bestreiten ihren Saisonauftakt am selben Wochenende. Los geht es am Samstag/​Sonntag, 13. und 14. August. In der Bezirksliga starten der FC Germania Bargau (gegen die TSG Hofherrnweiler II) und der Aufsteiger TV Straßdorf (gegen den SC Hermaringen) jeweils mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Auswärts beim VfL Gerstetten ist der Bezirksliga-​Neuling FC Durlangen am ersten Spieltag im Einsatz. Zwischen dem FC Germania Bargau und dem FC Durlangen kommt es dann am dritten Spieltag (28. August) zum ersten „Gmünder“ Derby.





Der erste Spieltag im Überblick:







Bezirksliga:







DJK Schwabsberg-​Buch – Schnaitheim

FC Germania Bargau – Hofherrnweiler II

Nattheim – Heldenfingen/​Heuchlingen

VfL Gerstetten – FC Durlangen

Dorfmerkingen II – FV 08 Unterkochen

SV Lauchheim – AC Milan Heidenheim

TV Straßdorf – SC Hermaringen

FV Sontheim/​Brenz – TV Neuler





Kreisliga A, Staffel I:







SG Bettringen II – SV Hussenhofen

TSGV Rechberg – TV Heuchlingen

Sportfreunde Lorch – SV Lautern

TSV Großdeinbach – TV Herlikofen

TSV Böbingen – FC Stern Mögglingen

FC Schechingen – SG Hohenstadt/U’gr.

FC Spraitbach – TSV Essingen II

TSB Gmünd – TSV Heubach

TV Weiler spielfrei





Kreisliga B, Staffel I:







SG Bettringen III – SV Pfahlbronn

FC Germania Bargau II – TV Lindach

Sportfreunde Lorch II – FC Durlangen II

Straßdorf II – Alfdorf/​Hintersteinenberg

TSV Waldhausen – Türkgücü Gmünd

TSGV Waldstetten II – TSV Mutlangen

FC Spraitbach II spielfrei





Kreisliga B, Staffel II:







VfL Iggingen – Abtsgmünd II (13.8.)

FC Schechingen II –SV Göggingen

TSV Bartholomä – TSV Heubach II

TSV Ruppertshofen – SV Lautern II

TSV Leinzell – FC Stern Mögglingen II

1. FC Eschach – SV Frickenhofen

TSV Böbingen II spielfrei









