Auf die Gegenfahrbahn gekommen: Hoher Sachschaden und ein Verletzter

Symbol-​Foto: gbr

Ein hoher Sachschaden und ein verletzter Senior — dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag zwischen Großdeinbach und der Gmünder Weststadt ereignet hat.

Mittwoch, 06. Juli 2022

Gerold Bauer

So schildert das Polizeipräsidium den Unfallhergang: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein 73-​Jähriger mit seinem VW auf der Kreisstraße zwischen dem Stadtteil Großdeinbach und der Weststadt von Schwäbisch Gmünd auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kollidierte er mit dem Audi eines entgegenkommenden 61-​Jährigen. Bei der Kollision wurde der 73-​jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen ist ziemlich hoch und summiert sich auf insgesamt etwa 65.000 Euro.

