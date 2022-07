80er-​Fest in Schwäbisch Gmünd — von der Sonne verwöhnt

Fotos: hs

Nach den mageren Corona-​Jahren mit ausgefallenen Veranstaltungen können die Altersgenossen 2022 nicht nur wie gewohnt wieder ihre runden Geburtstage mit Umzügen und einem Blumenmeer feiern, sondern werden dabei auch noch von der Sonne verwöhnt. Das 80er-​Fest ist darüber hinaus in die bunte Feier des Gmünder Städtpartnerschaften-​Jubiläums eingebettet.

Samstag, 09. Juli 2022

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



In vielen Familien wird der berühmte Altersgenossen-​Zylinder von Generation zu Generation weiter gegeben und mit Stolz vom 40er– bis zum 80er-​Fest getragen. Mit dem 80er-​Fest geht am 9. Juli der diesjährige Reigen der AGV-​Umzüge zu Ende. Gut gelaunte Senioren zogen am vormittag zu Fuß oder im Elektro-​Zügle durch die Stadt und freuten sich über die vielen Gratulanten, die die Umzugsstrecke säumten. Danach wurde intern weiter gefeiert.







In der Montagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich über die Veranstaltung!



