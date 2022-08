Heubach: Königssittich entflogen

Foto: Wolfgang Stall

Exotischen Besuch gibt es dieser Tage in Heubach: Seit einigen Tagen wird dort immer wieder ein australischer Königssittich gesichtet – vermutlich ist der Vogel entflogen. Was kann man tun, um ausgebüxte Vögel wieder einzufangen?

Mittwoch, 03. August 2022

Sarah Fleischer

Allerdings: Heimisch ist der australische Königssittich in Deutschland nicht, hierzulande ist er ein reiner Volierenvogel. „Ich vermute, dass er entflogen ist“, meint Stall daher. Dass ihn jemand ausgesetzt hat, glaube er nicht. Schließlich sind Königssittiche relativ teuer – zwischen 100 und 150 Euro kostet ein Exemplar.



Doch wie kann so ein entflogener Vogel wieder eingefangen werden? Am besten sei es wohl, den Königssittich mit etwas Futter anzulocken – etwa abends bei offenem Fenster und brennendem Licht. Das rät Petra Albrecht vom Tierheim Dreherhof in Aalen. „Das kann etwas dauern, bis der Vogel ins Zimmer fliegt. „Wenn das passiert, kann man Fenster und Tür schließen und entweder versuchen, ihn selbst zu fangen oder eben das Tierheim, einen Züchter oder Vogelexperten verständigen.“





Laut Wolfgang Stall müsse der Vogel schon seit etwa 14 Tagen durch die Nachbarschaft fliegen. Er selbst habe ihn erst am Montag gesehen, erzählt der Heubacher Rentner. „Ich hab mich ganz geduldig auf die Lauer gelegt und als ich ihn entdeckt habe, schnell im Haus mein Teleobjektiv geholt und ihn fotografiert.“Mehr über den australischen Königssittich in Heubach lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

