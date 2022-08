Bettringer Sommerbühne 2022: Kino und Kinderprogramm

Der Bürgerverein organisiert am kommenden Wochenende zum dritten Mal die Bettringer Sommerbühne. Bei dem zweitägigen Fest stehen diesmal Kino, Theater und Kinderprogramm auf dem Plan. Bereits in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung gut bei den Bettringern angekommen.

Mitmachangebote auch für die etwas älteren Kinder steuern von 13 bis 18 Uhr Bettringer Vereine zum Kinderfest bei. Ponyreiten und streicheln bietet der Reit– und Fahrverein an, eine Instrumentenvorstellung und Percussion Session der Musikverein. Der Bettringer Kinderchor lädt zum gemeinsamen Singen ein. Bei der SG Bettringen können Kinder Tischtennis spielen, Fußball-​Torwandschießen und einen Handballparcours testen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt’s Wasserspritzen, eine Fettbrandexplosion und Mehlstaubdurchzündung, beim THW Übungssituationen und beim Jugendtreff Oderstraße verschiedene Spiele. Außerdem bietet das Team des Bettringer Bürgervereins Würste vom Grill, Kaffee und Kuchen und verschiedene Getränke an.





Karten gibt es im Vorverkauf bei der Metzgerei Scheffel, beim Blumenkörble in Unterbettringen und beim Vorstand des Bettringer Bürgervereins. Je nach Verfügbarkeit wird es eine Abend– und Tageskasse geben.



In der Zeit der Corona-​Pandemie hat der Bettringer Bürgerverein die Sommerbühne ins Leben gerufen, um mit einem Kulturfest ein Zeichen der Solidarität mit Künstlern und Veranstaltern aus dem Ort zu setzen. Auch nachdem die Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie aufgehoben sind, will der Bürgerverein das Kulturfest weiter veranstalten. Es soll wieder in der Ortsmitte auf dem Schulhof der Uhlandschule im Freien stattfinden, bei schlechtem Wetter in der Uhlandhalle. Geplant ist ein zweitägiges Fest am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, bei dem diesmal nicht die Musik, sondern andere Kulturbereiche im Vordergrund stehen.Den Auftakt macht am Freitag, 2. September, ein Open-​Air-​Kinoabend. Um 20.15 Uhr wird die Bettringer Komödie „Back to Culture“ gezeigt. Der 45 Minuten dauernde Film erzählt in einer Zeitreise die Geschichte des Musikvereins Bettringen von der offiziellen Gründung 1900 bis ins Coronajahr 2020. Dabei geht es auch um die Frage: Hätte ein Bettringer Gockel die Pandemie verhindert?Im zweiten Teil des Kinoabends wird ab 21.30 Uhr die Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt. Zum Open-​Air-​Kino gibt’s Popcorn, Gebäck und verschiedene Getränke. Für diese Veranstaltung wurde das Kinomobil BW engagiert.Für Samstag, 3. September, ist ein Kinderfest geplant. Los geht es um 14 Uhr mit dem Stück „Die Zirkusratten“ des Kindertheaters „Mika und Rino“ aus Freiburg. Ab 15.30 Uhr folgt der Zauberer Di Rossi. Herr Ostertag alias „Zauberer Di Rossi“ zeigt auf der Bühne seine tollen Tricks.

