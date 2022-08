Bürgermeister Alemazung: „Wasser mit Geschmack“ passt gut zu Heubach

Das Heubacher Festival „Wasser mit Geschmack“ stand am Wochenende im Fokus der Polizei. Bürgermeister Dr. Joy Alemazung findet, dass „Wasser mit Geschmack“ gut zu Heubach passt. Ihm ist es wichtig, dass diese tolle Veranstaltung und die Leistung der „Macher“ nicht durch das Fehlverhalten von sehr wenigen Leuten in Misskredit gerät.

Dienstag, 30. August 2022

Gerold Bauer

Wie schmeckt eigentlich Wasser? Wenn es nach der mittlerweile schon traditionellen Veranstaltung unterm Rosenstein geht, dann schmeckt es vor allem nach Freundschaft, Harmonie und guter Laune. Das Programm beim Festival „Wasser mit Geschmack“ besteht aus elektronischer Musik; auch aus „Techno“, aber nicht nur. Die Musik ist vielfältig – und dafür sorgten am Samstag ab der Mittagszeit und bis zum späten Abend die DJ’s auf gleich drei Bühnen.







Die Polizei verwies in ihrem Bericht auf „viel Arbeit“ und listete allein 30 Verstöße gegen das



Betäubungsmittelgesetz auf. Gäste und Veranstalter sprachen hingegen von einer sehr harmonischen und friedlichen Veranstaltung. Was stimmt denn nun? Antworten gibt es am 30. August in der Rems-​Zeitung!

