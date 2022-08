Ehepaar Moritz feiert Diamant-​Hochzeit

Das Ehepaar Edeltraud und Artur Moritz aus Schwäbisch Gmünd feiern am heutigen Mittwoch ihre diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich vor 62 Jahren beim Schlittenfahren.

„Ich bin noch immer in meinen Mann verliebt! Wie damals, als ich ihn zum ersten mal gesehen habe“, lächelt Edeltraud Moritz im Gesprächüber ihren 60. Hochzeitstag.

In der Weststadt nutzten die Bewohner den schneereichen Winter 1960 zum Schlittenfahren — der Beginn der langjährigen Liebe zwischen Edeltraud und Artur. Im Schnee lernten sie sich kennen, am 31. August 1962 heirateten sie und nur ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Manfred auf die Welt.





Edeltraud und Artur Moritz feiern an diesem Mittwoch einen besonderen Ehrentag, der nur wenigen vergönnt ist. Im engeren Kreise der Familie feiert das Ehepaar die so genannte Diamanthochzeit. Nach 60 gemeinsamen Jahren ist die Ehe des Jubiläumspaares wertvoll und robust wie ein Diamant geworden. Beide sind nach wie vor ineinander verliebt und genießen ihr Leben im eigenen Haus in der Gmünder Weststadt „im Fuggerle“.

