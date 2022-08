Energiespartipps und –tricks für den Alltag

Foto: Petra Bork_pixelio.de

Der Gedanke an die nächste Stromrechnung dürfte momentan vielen Menschen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Denn nicht nur Energie ist teurer geworden, auch Lebensmittel und Sprit und so bleibt am Ende des Geldes oft noch viel Monat übrig. Wie lässt sich dem entgegenwirken?

Freitag, 05. August 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer





Die Rems-​Zeitung hat ein Energiespar-​Alphabet zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie finden es in der Freitags-​Ausgabe unserer Zeitung oder als E-​Paper am iKiosk

Zur hohen Inflation und den Nachwehen der Corona-​Lockdowns kamen auch noch der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen. Nun kostet Gas fast das fünffache , Speiseöl ist rund 40 Prozent teurer geworden, Brot und Getreideerzeugnisse immerhin um zehn Prozent. Auch Strom ist mit etwa 38 Cent pro Kilowattstunde deutlich teurer als noch vor einem Jahr – da waren es 30 Cent. Der Anreiz, Energie und damit Kosten zu sparen, ist also deutlich gewachsen.Unabhängig davon trägt eine energiesparende Lebensweise natürlich auch zum Klimaschutz bei. So kann jeder und jede nicht nur den eigenen Geldbeutel entlasten, sondern auch die Umwelt. Wer sich mit dem Thema Energiesparen beschäftigt, findet schnell heraus: Es steckt mehr dahinter, als nur das Licht auszuschalten, wenn man einen Raum verlässt. In fast allen Bereichen des Lebens gibt es Möglichkeiten, Energie zu sparen. Oft ist nicht auf den ersten Blick klar, warum eine Maßnahme Energie spart, weggeworfene Lebensmittel verbrauchen ja keinen Strom. Für ihre Herstellung aber wird Energie benötigt – landen sie im Müll, wurde die Energie sozusagen umsonst investiert.Teilen Sie auch gerne Ihre Energiespar-​Tipps mit uns, auf face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung , oder auchper E-​Mail an redaktion@​remszeitung.​de.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



398 Aufrufe

266 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen