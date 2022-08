Lehrt SV Lautern im Bezirkspokal als Nächstes TV Straßdorf das Fürchten?

Den Bezirksligisten TSG Hofherrnweiler II haben die eine Klasse tiefer spielenden Lauterner am Sonntag aus dem ostwürttembergischen Fußballpokal geworfen. Am Mittwoch um 19 Uhr empfangen sie mit dem TV Straßdorf gleich den nächsten Bezirksligisten. SVL-​Abteilungsleiter Rainer Gröner rechnet mit einem engen Spiel — und damit, dass die spielerische Qualität den Ausschlag geben wird.

Dienstag, 09. August 2022

Benjamin Richter

Die Frage danach, welches Rezept der SV Lautern gegen die höherklassigen TSGler gefunden habe, beantwortet Gröner nach kurzem Überlegen so: „Wir wussten, dass wir es mit einer guten Mannschaft zu tun bekommen — aber auch, dass wir viel spielerische Qualität in unseren eigenen Reihen haben.“

Das letzte Aufeinandertreffen des SV Lautern und des Bezirksliga-​Aufsteigers TV Straßdorf endete in der Schlussphase der vergangenen A-​Liga-​Saison mit einem 5:1-Sieg zugunsten der Lauterner. „Da hat Straßdorf aber nicht die erste Garde aufgeboten“, gibt Rainer Gröner zu bedenken, dass viele Stammkräfte damals für die anstehende Relegation geschont worden seien.

Die zweite Mannschaft des SV Lautern eröffnet unterdessen bereits am Dienstagabend um 19 Uhr zu Hause gegen den TSV Mutlangen den Reigen der Pokalspiele in der zweiten Runde. Nach dem 7:6-Erfolg im Elfmeterschießen am Sonntag gegen den TSV Großdeinbach aus der Kreisliga A I gehört auch B-​Ligist Mutlangen zu den Teams, die im Pokal schon für eine Überraschung sorgen konnten.





Auf welche weiteren Begegnungen sich Fans und Anhänger am Mittwochabend freuen dürfen und in welchen ligainternen Duellen die Luft knistert, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. August.



