Schwäbisch Gmünd: Einhorn-​Tunnel wegen Bauarbeiten gesperrt

Für umfangreiche Wartungs– und Reparaturarbeiten wird der Gmünder Einhorn-​Tunnel bald abends und nachts gesperrt. Das ist geplant:

Dienstag, 20. September 2022

Gesperrt ist der Einhorn-​Tunnel von Montag bis Freitag, 26. bis 30. September, und von Mittwoch bis Samstag, 5. bis 8. Oktober, jeweils in der Zeit von 19.30 bis 5 Uhr am Folgetag. Unter anderem werden die Tunnelwände gereinigt und die Elektronik überprüft. Der Verkehr in beide Richtungen wird über die Lorcher Straße Aalener Straße umgeleitet.

