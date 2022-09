Schwäbisch Gmünd: Zeugen für Sachbeschädigung gesucht

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise zu einer Sachbeschädigung an einem PKW am Montag.

Dienstag, 27. September 2022

Sarah Fleischer

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag zwischen 7.15 Uhr und 17 Uhr mit einem Stift einen BMW, der am Bahnhof auf einem Schotterparkplatz abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580.

