DJK Gmünd: Mit positiver Stimmung in das erste Heimspiel

Archivfoto: Zimmermann

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd von Trainer Christian Hohmann erwarten am Samstagabend zu ihrer Saisonpremiere vor heimischem Publikum in der Regionalliga Süd den Aufsteiger TSF Ditzingen. Spielbeginn in der Römersporthalle in Straßdorf ist um 19 Uhr.

Donnerstag, 29. September 2022

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Nach dem gelungenen Saisonauftakt am Wochenende durch den 3:2-Sieg in Mannheim präsentiert sich die Gmünder Mannschaft erstmals in der neuen Saison ihrem Heimpublikum. Als bei der VSG Mannheim nach einem 0:2-Rückstand alles auf eine klare Auftaktniederlage hindeutete, bekamen die Gmünderinnen die Kurve und bewiesen im entscheidenden fünften Durchgang auch ihre mentale Stärke.



Positiv gestimmt geht es nun in das erste Heimspiel. Mit einem Erfolg gegen den Neuling aus Ditzingen soll dieser Auswärtssieg vergoldet werden.







Auf welche eigenen Stärken der neue DJK-​Trainer Christian Hohmann am Samstag setzt, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 30. September.







