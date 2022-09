TSGV Waldstetten: 6:1 beim 1. FC Heiningen

„Was soll ich nach einem 6:1-Erfolg noch motzen?“, hat Waldstettens Trainer Bernd Maier die Frage in die Runde gestellt nach einem Spiel, was für den Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten beim Verbandsliga-​Absteiger 1. FC Heiningen nahezu wie am Schnürchen gelaufen ist.

Sonntag, 04. September 2022

Alex Vogt

Mit diesem Kantersieg durch die Tore von Dudium, Hartmann, Kleinmann, Bauer (2) und Nicolosi ist die Maier-​Elf in der zweiten Landesliga-​Staffel auf den zweiten Platz gesprungen. Doch die Aussage zeigt auch, dass sich Maier nicht mit allem zufrieden zeigte, was er von seinem Kader gezeigt bekam, das Ergebnis aber stimmte natürlich alle zufrieden beim TSGV.

Bei den Waldstettern zeichnete sich einer aus, der bereits jahrelang nicht mehr das TSGV-​Trikot getragen hatte. Torwart Bernd Stegmaier, die aktive Karriere 2019 eigentlich beendet, hütete das Tor der Waldstetter. Marc Scherrenbacher weilt im Urlaub und Max Helmli ist nach seiner Innenbanddehnung im Knie noch nicht fit, weshalb der Routinier berufen wurde. Er spielte fast so, als wäre er nie weg gewesen.







