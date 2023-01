Anna Rupprecht: In Ljubno auf Platz sieben

Foto: picture alliance/Eibner-Pressefoto|Eibner/Memmler

Mit einer Top-​Ten-​Platzierung hat Anna Rupprecht die Silvester-​Tour mit den beiden Stationen in Villach und Ljubno erfolgreich abgeschlossen. Die Skispringerin des SC Degenfeld landete am Neujahrstag auf dem siebten Platz.

Sonntag, 01. Januar 2023

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer



An Silvester ist der erste Einzelwettbewerb im slowenischen Ljubno ausgetragen worden. Hierbei belegte Anna Rupprecht nach einer verpatzten Landung im zweiten Durchgang den 15. Rang.



Dank Platz sieben gelang der Gmünderin damit im zweiten Wettbewerb einen Tag später eine deutliche Steigerung. Die Silvestertournee beendete Rupprecht nach vier Springen in der Gesamtwertung ebenfalls als Siebte.





Wie weit Anna Rupprecht an Silvester und Neujahr in Ljubno gesprungen ist, lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in der Rems-​Zeitung vom 2. Januar.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



343 Aufrufe

112 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen