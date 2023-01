Schwimmen: „Dorfhennen“ sind bislang Deutschlands schnellstes Team

Foto: svg

Beim Finale der Deutschen A-​Jugend-​Mannschaftsmeisterschaften möchten die „Dorfhennen — Mission II“ des Schwimmvereins Gmünd einen Podestplatz erreichen – möglichst sogar ganz oben.

Donnerstag, 26. Januar 2023

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Ida Schneider, Kathrin Stotz, Paula Fuchs, Marie Fuchs und Leni Frank vom Schwimmverein Gmünd sind bislang das schnellste Team in Deutschland.

Aber der Titelverteidiger SV Nikar Heidelberg, die SSG Leipzig und der SC Magdeburg haben personelle Verstärkungen in der Hinterhand.

Das Sportjahr 2023 beginnt für den Schwimmverein Gmünd gleich mit einem absoluten Höhepunkt – und der Aussicht auf einen großen Erfolg.

Beim Finale um die Deutsche A-​Jugend-​Mannschaftsmeisterschaften (Endkampf DMSJ 2022) am kommenden Wochenende im Hallenbad „Schwimmoper“ in Wuppertal gehen Ida Schneider, Kathrin Stotz, Paula und Marie Fuchs sowie Leni Frank als Backup mit ihrer bei den Baden-​Württembergischen Meisterschaften erzielten Gesamtzeit von 21:51,60 Minuten bei der weiblichen Jugend A (Geburtsjahrgänge 2005/​06) als bestes Team der 16 DSV-​Landesverbände an den Start.





Warum der Trainer der selbstbetitelten „Dorfhennen“ davon ausgeht, dass sich Konkurrenten wie Heidelberg und Magdeburg im Finale noch einmal steigern, und welche Platzierung der SVG-​Vorsitzende dem Gmünder Schwimm-​Quintett zutraut, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Januar. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



118 Aufrufe

186 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen