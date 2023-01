Reges Interesse von Familien am Schulranzentag in Schwäbisch Gmünd

Foto: bri

Schon vor dem offiziellen Start um neun Uhr, berichtet Michael Springer, habe sich vor dem Gmünder Autohaus Bierschneider eine Schlange gebildet. Das Interesse der Kinder und Eltern am Schulranzentag ist auch bei der zweiten diesjährigen Ausgabe im Remstal groß.

Samstag, 28. Januar 2023

Benjamin Richter

Nachdem der Aktionstag in den Pandemiejahren einmal ausfallen musste und einmal nur unter strengen Auflagen stattfinden konnte, erleben der Geschäftsführer des Schreibwarenhandels Springer und sein Team am Samstag eine Resonanz wie in der Zeit vor Corona.

Engagiert informieren die fachkundigen Beraterinnen und Berater noch bis 16 Uhr über die Merkmale diverser Ranzenmodelle und stellen sicher, dass sie auf den Rücken der ABC-​Schützen bequem sitzen. „Eine so kompetente Beratung bietet nur der Einzelhandel vor Ort“, betont Springer.





