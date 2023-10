Bargau: Kirchweihfest mit Tanz und buntem Mitmach-​Programm

Das traditionelle Kirchweihfest in der Fein-​Halle in Bargau präsentierte sich heuer, zum ersten Mal nach der Corona-​Pause, wieder als herbstliche Familienfeier für Jung und Alt. Neben dem vielfältigen Repertoire der Kapellen des Musikvereins beeindruckte auch die „Spektakel-​Truppe“.

Dienstag, 10. Oktober 2023

Benjamin Richter

Das traditionelle Kirchweihfest des Musikvereins Bargau hat am Wochenende für eine volle Fein-​Halle gesorgt. „Wir sind froh, nach den Corona-​Jahren erstmals wieder ein Kirchweihfest mit vollem Programm bieten zu können“, freute sich Vereinsvorsitzender Christian Nagel.

Neben traditionellen Programmpunkten gab es auch einige Neuerungen. So hatte die noch junge „Steirische Abteilung“ beim Fest ihren ersten öffentlichen Auftritt. 120 ehrenamtliche Helfer sorgten in ihren Schichten für einen reibungslosen Ablauf. „Der Verein ist stolz auf die vielen Jugendlichen, die sich im Verein engagieren und Verantwortung übernehmen“, so Nagel weiter.

Beim Unterhaltungsabend am Samstag gab es für alle Generationen ein ansprechendes Programm zu erleben. Das Kirchweihfest zeigte sich als echte Bargauer Familienfeier. Vom Buggy bis zum Rollator waren alle Altersstufen vertreten.

Der Musikverein hatte es mit seinem Deko-​Team verstanden, mittels einer liebevoll gestalteten herbstlichen Dekoration aus der nüchternen Sporthalle eine einladende Lokalität zu machen. Beeindruckend zeigte sich auch die Speisekarte, die den Besuchern angeboten wurde. Vom Siedfleisch über den Salatteller bis zu „Spätzle mit Soße“ blieben keine Wünsche offen.





Wie die aktive und die Jugendkapelle ihr Publikum zum Mitmachen anspornten und welchen heiteren Bühnen-​Act die „Spektakel-​Truppe" vorbereitet hatte, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. Oktober.

