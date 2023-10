Workshops und Shows in Mutlangen: Den Zauber des Orients in Bewegung bringen

Das Mutlanger Forum taucht am Samstag und Sonntag ein in eine Welt aus 1001 Nacht. Tanz-​Workshops, ein fachspezifischer Basar und eine glanzvolle Abend-​Gala finden dort am 14. Oktober statt. Weitere Workshops gibt es am 15. Oktober im Kulturwerk in Gmünd.

Mittwoch, 11. Oktober 2023

Gerold Bauer

In der Szene sehr renommierte Tänzerinnen und Tänzer führen dabei nicht nur fürs Publikum vor, welche Bewegungsvielfalt mit dem Begriff „Orientalischer Tanz“ verbunden ist, sondern vermitteln ihr Know-​How auch im Rahmen von sechs Workshops.





Ob Staufersaga, getanztes Märchen oder eine Jubiläumsshow in Alfdorf – Denise Fürstenau ist seit mehr als einem Jahrzehnt unermüdlich als Botschafterin und Protagonistin für den Orientalischen Tanz am Werk. Die ganz große Bühne betritt sie am 14. Oktober mit „Fürstenau’s OrientDika“ im Mutlanger Forum. Dabei zieht die Gmünderin – bei der Organisation unterstützt von Grit Setzer – alle Register, um diese Art und Weise des Tanzens ins richtige Licht zu rücken und alle Besucherinnen und Besucher dafür zu begeistern.

