Biographie über Alois Schuller: Buchvorstellung in Leipzig

Foto: privat

In Leipzig wurde im Kabarett „academixer“ die Biographie des ehemaligen Böbinger Bürgermeisters Alois L. Schuller vorgestellt. Karsten Pietsch blickte dabei humoristisch auf die Lebens– und Amtszeit des Schultes zurück.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Am Donnerstag steht mehr über die Buchvorstellung in der Rems-​Zeitung.



Vielleicht war es der Lieblingsort in Leipzig von Alois Ludwig Schuller, dem ehemaligen Böbinger Bürgermeister, der Keller der academixer. Nur wenige Laufmeter von seiner Wohnung am Roßplatz entfernt, führten wenige Stufen abwärts in eine andere Welt. Eine Welt des kabarettistischen Blicks auf die Gesellschaft, die Politik und das Leben. Und einen solche Perspektive wagte auch der Journalist Karsten Pietsch auf das Leben und insbesondere auf die von Otto Betz verfasste Biographie von Alois Schuller.Katrin Hart, seit 1969 Ensemble-​Mitglied des Leipziger Kabaretts academixer, hatte in das berühmte Untergeschoss eingeladen und viele waren gekommen, um sich im Rahmen der Buchpräsentation an Alois L. Schuller zu erinnern.

