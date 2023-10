Frühchenversorgung am Stauferklinikum vorerst gesichert

Foto: klinik

Es sind gute Nachrichten, die den Ostalbkreis in dieser Woche erreicht haben: Der sogenannte Level 1 Neonatologie, die Versorgung von Früh– und Neugeborenen bei Risikoschwangerschaften, kann auch 2024 am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd erbracht werden. Bis zuletzt stand dieser wichtige Versorgungsschwerpunkt im Ostalbkreis aufgrund einer Änderung der Mindestmenge auf der Kippe.

Freitag, 13. Oktober 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer











Was Level-​1-​Versorgung bedeutet und was diese Zentren auszeichnet, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Noch im September hatten Landrat Dr. Joachim Bläse und der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb Prof. Dr. Ulrich Solzbach dem Verwaltungsrat berichtet, dass es eng werden könnte mit der Hochrisikogeburtshilfe im Kreis. Hintergrund war die Anhebung der Mindestmenge von bislang 14 Level 1-​Kindern pro Jahr auf übergangsweise 20 Kinder im Jahr 2023 und 25 Kinder ab dem Jahr 2024. Die Mindestmenge wird jeweils vom gemeinsamen Bundesausschuss G-​BA, dem bundesweit höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, festgelegt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



189 Aufrufe

144 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen