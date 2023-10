Mutlanger Vertreterinnen beim Bundesforum des Jugend-​entscheidet– Programms

Die Gemeinde Mutlangen ist eine von bundesweit 35 Kommunen, die für das Jugend-​entscheidet– Programm der gemeinnützigen Hertie-​Stiftung ausgewählt wurde. Los ging das Programm mit einem dreitägigen Bundesforum Ende September.

Freitag, 13. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Jugendliche – eine Zielgruppe, die bei der Weiterentwicklung von Städten und Gemeinden leider oft nicht ausreichend eingebunden wird. Dabei sind sie entscheidend, um Fachkräfte in der Region zu sichern, innovative Ideen zu entwickeln und nicht zuletzt auch, um Nachwuchs für unsere Demokratie zu finden. In der neuen Jugend-​entscheidet-​Akademie der gemeinnützigen Hertie– Stiftung lernen Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen aus ganz Deutschland unterschiedliche Methoden kennen, junge Menschen an lokalpolitischen Entscheidungen zu beteiligen und Teil eines Netzwerkes zu werden.Startschuss für das zwölfmonatige Programm, das für die Kommunen komplett kostenlos ist, war das dreitägige Bundesforum in Berlin, an dem die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister und jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin aus der Verwaltung teilnehmen durften. Für die Gemeinde Mutlangen nahmen die 1. Stellvertretende Bürgermeisterin Rose Gaiser zusammen mit der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Nina-​Theresa Hopfenzitz teil.

