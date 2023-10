Jahreskonzert des Gesangvereins Mutlangen mit einer bunten „Italienreise“

Zum Jahreskonzert im Oktober entführte der Gesangverein Mutlangen das Publikum in das Land wo die Zitronen blühn.

Montag, 16. Oktober 2023

Sarah Fleischer

In grün weiß roten Farben ließen vierzig Stimmen zum Auftakt mit „O sole mio“ wahrlich die Sonne erstrahlen. Das Mutlanger Forum war sehr gut besucht. Der Männerchor machte sich nach dem gelungenen Einstieg im Gondoliere-​Look auf die Reise in den Süden. Mit Evergreens wie „Marina“, „Arrividerci Roma“ und der italienischen Berghymne „La Montanara“ schwelgten alle in nostalgischen Gefühlen.

Doch es blieb nicht bei diesen Klassikern und der Chor zeigte seine gesamte Vielfalt.





