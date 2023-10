Vollsperrung der Waldstetter Ortsmitte aufgehoben

Archiv-​Foto: fg

In Waldstetten wurde die Vollsperrung der Ortsmitte aufgehoben. Damit sind einige Umleitungen und Ersatzhaltestellen hinfällig.

Montag, 16. Oktober 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



Nach der Aufhebung der Vollsperrung in der Ortsmitte sind die beiden Haltestellen „Rathaus“ der Linien 3 und 21 in beiden Fahrtrichtungen ab sofort wieder in Betrieb. Die im Zuge der Umleitung eingerichteten Ersatzhaltestellen entfallen daher. Aufgrund der nach wie vor bestehenden Baumaßnahmen in diesem Bereich sind die beiden Rathaus-​Haltestellen jedoch jeweils um wenige Meter in Fahrtrichtung verschoben.









Mehr Neuigkeiten aus der Region gibt’s in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Die ist auch als digitale Ausgabe am iKiosk erhältlich.

Der Fußgängerüberweg in der Hauptstraße wurde inzwischen von der dafür zuständigen Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd wieder angebracht. Somit besteht in der Ortsmitte vor allem für Schülerinnen und Schüler wieder eine sichere Querungsmöglichkeit in der Ortsmitte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



261 Aufrufe

133 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen