Feuchter Kita-​Keller in Böbingen: Gemeinderat drückt aufs Tempo

Symbolfoto: Kurt Michel /​pix​e​lio​.de

In der Kindertagesstätte „Am Römerkastell“ in Böbingen haben sich feuchte Stellen gebildet. Eine Sanierung ist dringend geboten. Nun hat der Gemeinderat einer kurzfristigen Dämmung des Kellerraums sowie einer Handvoll weiterer Maßnahmen zugestimmt.

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Benjamin Richter

Feuchte Wände können schnell Sorgen bereiten: Bildet sich Schimmel, ist das schlecht für die Gesundheit, und im schlimmsten Fall ist die Statik des Gebäudes in Gefahr.

Als feuchte Stellen im Keller der Kita „Am Römerkastell“ in Böbingen sowie an deren Fassade und im Treppenhaus entdeckt wurden, erkannte man im Rathaus den Ernst der Lage sofort und hob die dringliche Sanierung auf die Tagesordnung für den Gemeinderat. Der machte am Montagabend einstimmig den Weg für die nun gebotenen Maßnahmen frei.

Erforderlich ist es unter anderem, eine luft-​, dampf– und wasserdichte Wärmedämmschicht an der Innenwand anzubringen und das vorhandene Lüftungsgerät mit einem Feuchtefühler auszustatten.

Darüber hinaus sollen die festgestellten Verfärbungen in der Kita entfernt und die betroffenen Stellen mit Kalkputz und Silikonfarbe saniert werden. Vorgeschrieben ist mit der Ratsentscheidung zudem ab sofort ein Mindestabstand von fünf Zentimetern zwischen Außenwänden und Regalen.





