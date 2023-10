Konrektorin Anja Nagel feiert Dienstjubiläum

Anja Nagel, die Konrektorin der Schule am Römerkastell feierte dieser Tage ein Dienstjubiläum: ein Vierteljahrhundert im Schuldienst. Sie kann auf zahlreiche Stationen zurückblicken.

Montag, 02. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz konnte Rektor Achim Falkenberg der Konrektorin Anja Nagel die Urkunde des Landes Baden-​Württemberg zum 25-​jährigen Dienstjubiläum überreichen. Nagel hat an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd die Fächer Deutsch, Sachunterricht mit Schwerpunkt Chemie sowie Anfangsunterricht für das Lehramt an Grund– und Hauptschulen studiert und anschließend ihren Vorbereitungsdienst am Staatlichen Seminar für Lehrerbildung in Schwäbisch Gmünd sowie an der Grund– und Werkrealschule in Leinzell absolviert.





