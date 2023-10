Tim Bückner: Landtagsabgeordneter im Schwabenalter

MdL Tim Bückner feiert am 20. Oktober seinen 40. Geburtstag. Seit 2021 vertritt der Jurist und CDU-​Politiker den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd im Landesparlament in Stuttgart.

Bei Tim Bückner gibt es nun das berühmte „Knälle“, denn der Landtagsabgeordnete erreicht das Schwabenalter. Der nun 40-​Jährige ist gebürtiger Gmünder, der die Politik und seine christdemokratische Überzeugung, aber auch die berufliche Neigung quasi in die Wiege gelegt bekommen hatte. Denn sein Großvater war der profilierte Sprecher der CDU-​Fraktion im Gmünder Gemeinderat, Dr. Bernhard Röhrle, Direktor des Amtsgerichts. Auch Bückner ist studierter Jurist und hat längere Zeit die Geschäfte der Kreis-​CDU geführt, bis er 2021 in den Landtag einzog.Bückner wohnt zwar in Untergröningen, ist aber echter Gmünder und lebte über 30 Jahre in der Stadt bzw. in Bettringen. In seinem Domizil im Kochertal findet der Politiker (der bei öffentlichen Termin zwar häufig präsent ist, sich aber nicht gerne als Redner in den Vordergrund drängt) einen Ausgleich zum Job. Als begabter Heimwerker renoviert er dort sein landwirtschaftliches Anwesen mit großem Garten.

