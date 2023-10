Gschwender Musikwinter: Start mit „Thärichens Tentett“

»Thärichens Tentett« eröffnete mit seinem beschwingten Programm-​Mix aus vielen Jazz-​Richtungen samt vertonter Lyrik am Samstag Abend in der Gschwender Gemeindehalle die 37. Musikwinter-​Saison. »No half measures«, keine halben Sachen ist der Titel der aktuellen CD des Tentetts. Und halbe Sachen machen die zehn bestimmt nicht.

Dienstag, 24. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Den Dichter von »Keepsake Mill« kennt mal als Autor der »Schatzinsel«. »Thärichens Tentett« erweckten Stevensons Worte zu stimmungsvollem Klang. Zehn Musiker und dann Lyrik?







Sieht man sich die Besetzungsliste von »Thärichens Tentett« an, so sticht einem der eine oder andere Name ins Auge, der schon in der einen oder anderen Formation in Gemeindehalle und /​oder Bilderhaus zu Gast war. Und doch brachte Nicolai Thärichen mit seinem Tentett – wie sollte es beim Musikwinter auch anders sein? – wieder mal etwas ganz neues und damit einen erfrischend anderen Saison-​Auftakt mit.

