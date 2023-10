Umgekippter LKW: Vollsperrung der B29

Foto: hs

Am Mittwochmorgen kam es auf der B29 Höhe Hussenhofen zu einem Unfall, bei dem ein Lkw umkippte. Die Vollsperrung dauert noch an.

Mittwoch, 25. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Der Fahrer des mit Zigaretten beladenen Lkws war gegen 6.30 Uhr am Mittwochmorgen in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe Hussenhofen geriet er nach rechts aufs Bankett und in der Folge durch mehrmaliges Gegenlenken ins Schlingern, woraufhin er letztlich halb auf der Fahrbahn auf die rechte Seite kippte. Die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Ein entgegenkommender Mercedes-​Fahrer wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen Buschwerk.