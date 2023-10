Gemeinderat Mutlangen: Eröffnungsbilanz und Bebauungspläne

Die Gemeinde Mutlangen bekam eine beeindruckende Eröffnungsbilanz präsentiert – die leider nicht mehr aktuell ist. Stattdessen stehen weitere Investitionen an, vornehmlich in Sachen Bebauung.

Kämmerer Friedrich Lange erläuterte dann dem Gemeinderat ausführlich die nach der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens in Baden-​Württemberg notwendige Eröffnungsbilanz für Mutlangen. Die beeindruckende Zahl von 70.102.316 Euro stellte er den Räten als die Mutlanger Bilanzsumme vor. Zwar ist diese Zahl nicht mehr aktuell, Ausgaben muss die Gemeinde dennoch machen. Zum einen für den Abriss der Gebäude Wetzgauer Strae 18 und 20, zum anderen für das Bebauungsplanverfahren Erlengasse Ost. Letzteres wird teurer als geplant.





Warum das so ist und weshalb die Zahlen der Eröffnungsbilanz nicht mehr aktuell sind, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Zur Vorbereitung der anstehenden Bürgermeisterwahl hatte der Gemeinderat aus seiner Mitte einen „Gemeindewahlausschuss“ zu bilden. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein wird sich wieder zur Wahl stellen und war somit befangen. Alle Fraktionen benannten ihre Vertreter. Geleitet wird der Gemeindewahlausschuss von Rose Härer als Vorsitzende und Dr. Jens Mayer als ihrem Stellvertreter.

