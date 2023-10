Gesellige Kürbisnacht in Gschwend

Das Gschwender Kürbisfest hat auf dem Marktplatz für einen Abend eine Partymeile Konturen annehmen lassen. Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Hald zelebrierte man das Miteinander, unter anderem am Rotkreuz-​Stand mit Stockbrot auf Spendenbasis.

Samstag, 28. Oktober 2023

Benjamin Richter

Gemütliches Beisammensein, Kulinarik, Musik und viel gute Laune: Das Gschwender Kürbisfest verwandelte den Marktplatz am Freitagabend in eine gemütliche Partymeile mit einer Unzahl an kleinen und großen gutgelaunten Gästen. Und auch das Wetter spielte mit, denn die Regengüsse über der Gemeinde hatten rechtzeitig zum Festbeginn am Abend aufgehört.

Aus einem von Bürgermeister Christoph Hald angestochenen Fass gab es 50 Liter Freibier, und für das sonstige leibliche Wohl sorgte eine Reihe von Gschwender Vereinen und Privatpersonen.

Das Gschwender Kürbisfest wird zwar von Halloween tangiert, aber gruselig geschminkte Gestalten waren die Ausnahme. Freilich war am Schminkplatz von Giuliana Wagener dichtes Gedränge, weil sich Dutzende von Kindern eine besondere Maske ins Gesicht zaubern ließen.

Im Zelt des Kindergartens Frickenhofen konnten sich Kinder unter Anleitung einen eigenen Kürbisgeist schnitzten. Aber das war es auch schon mit den Halloween-​Anleihen.





