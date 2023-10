Gschwend: Christoph Hald tritt wieder an

Foto: gbr

Der amtierende Bürgermeister Christoph Hald (CDU) wird bei der Wahl am 14. April 2024 in Gschwend erneut kandidieren, wie er kürzlich ankündigte.

Sonntag, 29. Oktober 2023

Benjamin Richter

Seine neuerliche Kandidatur deutete der Verwaltungschef am Rande des Kürbisfests in der Gemeinde am Freitagabend an. Es ist das erste Mal, dass Christoph Hald sich als Amtsinhaber um eine weitere Amtszeit als Bürgermeister bewirbt. Seit 2016, als er mit einem Stimmenanteil von 75,23 Prozent als Sieger aus der jüngsten Bürgermeisterwahl in Gschwend hervorging, steht Hald an der Spitze des dortigen Rathauses.





