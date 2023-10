Großer Andrang bei den Naturheiltagen in Mutlangen

Im „MutlangerForum“ und in der Hornbergschule haben die Naturheiltage stattgefunden. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich an den Ständen der 40 Aussteller nach den neuesten Trends in der Naturheilkunde zu erkundigen und Nützliches für die eigene Gesundheit mitzunehmen.

Montag, 30. Oktober 2023

Benjamin Richter

Von Seiten der Ausstellenden hatte er darüber hinaus viel Lob für das Mutlanger Publikum erfahren, das sich besonders aufgeschlossen und interessiert gab. Landrat Joachim Bläse und Bürgermeisterin Stephanie Eßwein hatten mit einem Messerundgang am Samstag eröffnet und damit den großen Zulauf eingeläutet.

Er sei am Samstag kaum zum Auspacken gekommen, freute sich Michael Neuhauser über das große Interesse für Aromatherapie und Aromapflege. Er vertreibt mit Lebelavanda von Neresheim aus ätherische Öle und nützliches Zubehör und erklärte an seinem Stand mehr zur körperlichen und psychischen Wirkung der duftenden Stoffe.





Der Freundeskreis Naturheilkunde Mutlangen hatte zu den Naturheiltagen eingeladen, und neben 40 Ausstellerinnen und Ausstellern folgten zahlreiche Besucher dem Ruf. „So viel wie gestern war noch nie los an einem Samstag“, freute sich der erste Vorsitzende des Freundeskreises, Harald Welzel, am Sonntag.

