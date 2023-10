Der Mögglinger Bürgermeister Adrian Schlenker ist zurück im Rathaus

Foto: fsm

Nach längerer und schwerer Krankheit zeigt sich der Mögglinger Bürgermeister Adrian Schlenker voller Freude darüber, dass er wieder die Geschicke der Gemeinde lenken darf. Es soll aber kein „Weiter so“ geben. Manches will der 41-​Jährige etwas anders machen als vor seiner Zwangspause.

Freitag, 06. Oktober 2023

Gerold Bauer

42 Sekunden Lesedauer



Als sich Adrian Schlenker für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister bewarb und im Februar 2022 wiedergewählt wurde, konnte er noch nicht ahnen, dass ihm schon ein Jahr später das Schicksal einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen würde. Er hatte zwar schon davor gespürt, dass sein Körper ihm Probleme macht, führte seine häufigen Kopfschmerzen aber auf einen stressbedingt verspannten Nacken zurück.







Die erste Diagnose, ein „Burnout“ passte zwar zu den Symptomen, erwies sich aber als komplett falsch. Denn die wahre Ursache war ein großer Tumor in seinem Gehirn. Der war gutartig und ließ sich auch gut und ohne bleibende Schäden entfernen.





Lesen Sie am 6. Oktober in der Rems-​Zeitung, was der 41-​Jährige über seine Krankheit, seine Genesung und seine Pläne für die Zukunft zu erzählen hat!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



728 Aufrufe

171 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen