Unbekannte klauen Alufelgen von Audis

Auf rund 50 000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte bei einem Einbruch auf das Gelände eines Autohauses verursachten.

Montag, 09. Oktober 2023

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 7.45 Uhr. Auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße „Im Benzfeld“ montierten die Täter an fünf nicht zugelassenen Audi A6, A7, S6 und RS6 jeweils alle vier Alufelgen samt Sommerreifen ab. An einem sechsten Fahrzeug bauten sie die komplette Karbonbremsanlage aus und nahmen sie mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 entgegen.

