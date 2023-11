Mutlangen: Schüler schwer verletzt

An einer Mutlanger Schule kam es am Mittwochvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen Schülern. Ein 14-​Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Freitag, 10. November 2023

Sarah Fleischer

Die Auseinandersetzung fand laut Polizei in einer Schule in der Forststraße statt. Gegen 9.40 Uhr hat sich unter den Jugendlichen in der dortigen Mensa ein Streit entwickelt. Dieser Streit eskalierte, wobei offenbar das 14-​jährige Opfer von zwei jugendlichen Mitschülern im Alter von 14 und 16 Jahren zu Boden gebracht wurde. Danach, so die Polizei, hätten die Angreifer wohl gemeinsam auf das am Boden liegende Opfer eingeschlagen. Die Angriffe konnten von zwei anwesenden Lehrerinnen unterbunden werden. Der 14-​jährige Junge wurde durch die Schläge so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung des Vorfalls übernommen.

